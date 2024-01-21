Самойлова Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1988
Сын: Самойлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1990
Дочь: Самойлова Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Павлович