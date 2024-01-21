Самойлова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
17.09.1988

Сын: Самойлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1990

Дочь: Самойлова Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Павлович

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