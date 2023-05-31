Евдокия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1721
Муж: Никифор Харитонов
Рождение ребёнка
17.03.1722 ст.
Сын: Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Харитонов
Рождение ребёнка
1728
Сын: Харитонов Кондратий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Харитонов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Степан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Харитонов
Смерть
1738