Евдокия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1721

Муж: Никифор Харитонов

Рождение ребёнка
17.03.1722 ст.

Сын: Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Харитонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Харитонов Кондратий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Харитонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Степан Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Харитонов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1738
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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