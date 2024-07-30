Лопатина (Волженина) Екатерина Савельева
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Никифор Панкратиев
Отец ребёнка: Лопатин Панкратий Фомин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Михаил Панкратиев
Отец ребёнка: Лопатин Панкратий Фомин
Бракосочетание
1872 ст.
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Раченкова (Лопатина) Анна Панкратиева
Отец ребёнка: Лопатин Панкратий Фомин
Смерть
Неизвестно