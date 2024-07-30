Лопатина (Волженина) Екатерина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Волженина) Екатерина Савельева

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Волженин Савелий Макаров

Мать: Волженина (Лопатина) Прасковья Максимова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Никифор Панкратиев

Отец ребёнка: Лопатин Панкратий Фомин

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Михаил Панкратиев

Отец ребёнка: Лопатин Панкратий Фомин

Бракосочетание
1872 ст.

Муж: Лопатин Панкратий Фомин

Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Раченкова (Лопатина) Анна Панкратиева

Отец ребёнка: Лопатин Панкратий Фомин

Смерть
Неизвестно

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