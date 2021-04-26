Авдотья Фомина
женский, родилась Около 1724, Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Около 1771, Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Кондратий МаркеловОколо 1723 г.р.
Дети
Прасковья КондратьеваОколо 1752 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Прасковья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Маркелов
Смерть
Около 1771