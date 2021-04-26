Авдотья Фомина Около 1724 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Фомина

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1724, Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Около 1771, Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Кондратий МаркеловОколо 1723 г.р.
Дети
Прасковья КондратьеваОколо 1752 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Маркелов

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Прасковья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Маркелов

Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1771
Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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