Абрамова Ирина Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1770 по 1771
Дата смерти08.03.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1778 по 1779
Отец ребёнка: Абрамов Федот Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1791 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Федот Степанович
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1850 ст.