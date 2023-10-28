Абрамова Ирина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Ирина Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1770 по 1771

Дата смерти

08.03.1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1755 по 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
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Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1778 по 1779

Сын: Абрамов Тарас Федотович

Отец ребёнка: Абрамов Федот Степанович

Рождение ребёнка
23.05.1791 ст.

Сын: Абрамов Михаил Федотович

Отец ребёнка: Абрамов Федот Степанович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Федот Степанович

Смерть
08.03.1850 ст.
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