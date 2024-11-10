Новосильцев Николай Петрович
мужской, родился 24.05.1789, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 02.10.1856, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Новосильцев Ардалион Николаевич
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна
Дочь: Нарышкина (Новосильцева) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна
Сын: Новосильцев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна
Сын: Новосильцев Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна
Дочь: Новосильцева Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна
Сын: Новосильцев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна
Дочь: Новосильцева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна