Новосильцев Николай Петрович 24.05.1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосильцев Николай Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.05.1789, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 02.10.1856, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна03.08.1887 г.р.
Дети
Новосильцева Мария Николаевна18141 г.р.
Новосильцев Ардалион Николаевич17.12.1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
15.02.1813

Жена: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп. 111. д.172. Метрические книги Казанского собора.

Рождение ребёнка
17.12.1815

Сын: Новосильцев Ардалион Николаевич

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
06.04.1817

Дочь: Нарышкина (Новосильцева) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1818

Сын: Новосильцев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1820

Сын: Новосильцев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1823

Дочь: Новосильцева Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1825

Сын: Новосильцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

Смерть
02.10.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18141

Дочь: Новосильцева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Новосильцева (Апраксина) Екатерина Ивановна

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