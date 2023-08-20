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Платонов Георгий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1958

Отец: Платонов Александр Васильевич

Мать: Платонова Елизавета Фёдоровна

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