Кабаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабаков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1925

Дочь: Воронова (Кабакова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кабакова (Аргунова) Лукерья/Евдокия

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кабаков Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кабаков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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