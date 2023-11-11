Кабаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1925
Дочь: Воронова (Кабакова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кабакова (Аргунова) Лукерья/Евдокия
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно