Ивченкова Анна (Агафия) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченкова Анна (Агафия) Тимофеева

Ивченкова Анна (Агафия) Тимофеева

avatar

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тимофей Петров

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Ивченков Роман Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1899

Дочь: Ефросиния Романова

Отец ребёнка: Ивченков Роман Григорьев

д.Шлюхоново Бородинской вол.
Рождение ребёнка
12.02.1902

Сын: Алексей Романов

Отец ребёнка: Ивченков Роман Григорьев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Ивченков Роман Григорьев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close