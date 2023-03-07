Ивченкова Анна (Агафия) Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Тимофей Петров
Мать: ?
Бракосочетание
28.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1899
Дочь: Ефросиния Романова
Отец ребёнка: Ивченков Роман Григорьев
д.Шлюхоново Бородинской вол.
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Алексей Романов
Отец ребёнка: Ивченков Роман Григорьев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Ивченков Роман Григорьев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно