Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Петрова

Феодосия Петрова

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Федор Никаноров

Рождение ребёнка
1916

Сын: Михалев Иван Федорович

Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1918

Сын: Михалев Павел Федорович

Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Михалева) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1924

Сын: Михалев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Михалева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.