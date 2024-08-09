Феодосия Петрова
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Михалева) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Михалева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Михалев Федор Никаноров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно