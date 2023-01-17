Башковатова (Краснова) Елизавета Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1879 ст.
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1879 ст.
Отец: Краснов Прокофий Николаевич
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: Касаткина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Башковатов Павел Андреевич
Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1947