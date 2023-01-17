Башковатова (Краснова) Елизавета Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башковатова (Краснова) Елизавета Прокофьевна

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Место рождения

Извоз, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.09.1879 ст.

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1879 ст.

Отец: Краснов Прокофий Николаевич

Мать: Ирина Иванова

Извоз, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.

Дочь: Касаткина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Башковатов Павел Андреевич

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башковатов Павел Андреевич

Смерть
После 1947
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