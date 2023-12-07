Апраксина (Зублевич) София Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апраксина (Зублевич) София Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1892

Муж: Апраксин Михаил Дмитриевич

Знаменская Входоиерусалимская церковь, Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
?.11.1898

Дочь: Апраксина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Апраксин Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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