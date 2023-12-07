Апраксина (Зублевич) София Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1892
Знаменская Входоиерусалимская церковь, Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
?.11.1898
Дочь: Апраксина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Апраксин Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно