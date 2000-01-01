Аксакова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1829

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1829

Отец: Аксаков Сергей Тимофеевич

Мать: Аксакова Ольга Семёновна

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