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Аксакова Анна Сергеевна
Аксакова Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.1829
Пол
Женский
Отец
Аксаков Сергей Тимофеевич
1791 г.р.
Мать
Аксакова (Заплатина) Ольга Семёновна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1829
Отец:
Аксаков Сергей Тимофеевич
Мать:
Аксакова Ольга Семёновна
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