Барышева (Хазова) Марья Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Хазова) Марья Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Хазов Пимен Евфимьев

Мать: Хазова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Барышев Сергей Стефанович

Рождение ребёнка
07.11.1884

Сын: Барышев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Барышев Сергей Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Барышев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Барышев Сергей Стефанович

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