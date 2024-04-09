Барышева (Хазова) Марья Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Хазов Пимен Евфимьев
Мать: Хазова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1884
Рождение ребёнка
07.11.1884
Сын: Барышев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Барышев Сергей Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Барышев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Барышев Сергей Стефанович