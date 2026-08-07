Долгоруков Николай Андреевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгоруков Николай Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1792

умер 11.04.1847

Отец
Долгоруков Андрей Николаевич1772 г.р.
Мать
Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна12.09.1777 г.р.
Супруги
Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна22.07.1795 г.р.
Долгорукова (Варженецкая) Лукерья (Люция) Осиповна1815 г.р.
Дети
Долгоруков Дмитрий Николаевич01.11.1815 г.р.
Долгоруков Николай Николаевич14.02.1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Долгоруков Андрей Николаевич

Мать: Долгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
08.01.1815

Жена: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.177. МК Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
01.11.1815

Сын: Долгоруков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.02.1817

Сын: Долгоруков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.08.1819

Сын: Долгоруков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1823

Дочь: Гагарина (Долгорукова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
09.02.1840

Жена: Долгорукова (Варженецкая) Лукерья (Люция) Осиповна

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Долгорукова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна

Харьков, Харківська область

Смерть
11.04.1847

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