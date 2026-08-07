Долгоруков Николай Андреевич
мужской, родился 1792
умер 11.04.1847
ОтецДолгоруков Андрей Николаевич1772 г.р.
МатьДолгорукова (Салтыкова) Елизавета Николаевна12.09.1777 г.р.
Супруги
Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна22.07.1795 г.р.
Дети
Долгоруков Дмитрий Николаевич01.11.1815 г.р.
Долгоруков Николай Николаевич14.02.1817 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
08.01.1815
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1815
Сын: Долгоруков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.02.1817
Сын: Долгоруков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.08.1819
Сын: Долгоруков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1823
Дочь: Гагарина (Долгорукова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Бракосочетание
09.02.1840
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Долгорукова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова) Мария Дмитриевна
Харьков, Харківська область
Смерть
11.04.1847