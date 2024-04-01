Bailey (Duggan) Jane
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1891
Муж: Bailey William
Рождение ребёнка
17.07.1894
Сын: Bailey John Duggan
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
14.01.1896
Сын: Bailey James
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
09.05.1899
Сын: Bailey William
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Bailey (Bailey) Bridget
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
06.06.1903
Дочь: Bailey (Bailey) Jane
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Bailey (Bailey) Johanna
Отец ребёнка: Bailey William
Рождение ребёнка
03.09.1908
Сын: Bailey Mark
Отец ребёнка: Bailey William