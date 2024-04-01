Bailey (Duggan) Jane — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey (Duggan) Jane

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

1894 г.р.
1896 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.

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СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1891

Муж: Bailey William

Рождение ребёнка
17.07.1894

Сын: Bailey John Duggan

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Bailey James

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
1897

Сын: Bailey Patrick Joseph

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
09.05.1899

Сын: Bailey William

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Bailey (Bailey) Bridget

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
06.06.1903

Дочь: Bailey (Bailey) Jane

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Bailey (Bailey) Johanna

Отец ребёнка: Bailey William

Рождение ребёнка
03.09.1908

Сын: Bailey Mark

Отец ребёнка: Bailey William

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