Безгодкова Анна Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1884
Дата смерти12.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.10.1884
Р78. 01 (04) октября. Анна Д.Ожогиной кр. Антоний Михайлов Безгодков и зже Хиония Памфилова, оба православные. В: той же деревни кр. Никита Григорьев Баев и кр.д.д. Елена Варлаамова Безгодова. ГАКО (К... Показать все
Смерть
12.05.1885
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
У23. 12 (14) мая Д.Ожогиной кр. Антония Михайлова Безгодкова дочь Анна, 7 мес., от золотухи.ГАКО (Курган). 235.4.51 МК Камышевское 1885, Лл. 73 об. – 74