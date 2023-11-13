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Безгодкова Анна Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1884

Дата смерти

12.05.1885

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884

Отец: Безгодов Антон Михайлов

Мать: Безгодкова Хиония Панфилова

Р78. 01 (04) октября. Анна Д.Ожогиной кр. Антоний Михайлов Безгодков и зже Хиония Памфилова, оба православные. В: той же деревни кр. Никита Григорьев Баев и кр.д.д. Елена Варлаамова Безгодова. ГАКО (К... Показать все
Смерть
12.05.1885
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
У23. 12 (14) мая Д.Ожогиной кр. Антония Михайлова Безгодкова дочь Анна, 7 мес., от золотухи.ГАКО (Курган). 235.4.51 МК Камышевское 1885, Лл. 73 об. – 74
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