Чачба Зегнаҟ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачба Зегнаҟ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чачба Сеҭеман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чачба U.

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Қьарақьым

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Дгьешьиа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Расҭа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Қәаԥ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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