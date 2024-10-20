Казунина (Казунина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина (Казунина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1885

Муж: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Григорий Косьмич и Алексей Павлович Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Пётр Васильевич и Георгий Павлович Казунины, крестьяне д. Душнево
Рождение ребёнка
08.10.1885

Дочь: (Казунина) Евлампия Фёдоровна

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
03.09.1888

Сын: Казунин Семен Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Кузьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: (Казунина) Матрёна Федоровна

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Акилина Максимовна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
21.04.1894

Дочь: (Казунина) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Анна Васильевна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Казунин Илья Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Георгий Павлович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
02.04.1905

Дочь: (Казунина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Казунин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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