Казунина (Казунина) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1885
По жениху: Григорий Косьмич и Алексей Павлович Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте: Пётр Васильевич и Георгий Павлович Казунины, крестьяне д. Душнево
Рождение ребёнка
08.10.1885
Дочь: (Казунина) Евлампия Фёдоровна
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
03.09.1888
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Воспреемник Кузьма Фёдорович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: (Казунина) Матрёна Федоровна
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Воспреемник Акилина Максимовна Казунина, крестьянская дочь д. Душнево
Рождение ребёнка
21.04.1894
Дочь: (Казунина) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Воспреемник Анна Васильевна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
19.07.1896
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Воспреемник Георгий Павлович Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
02.04.1905
Дочь: (Казунина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
05.11.1907
Отец ребёнка: Казунин Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно