Богданова Акулина Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сементинова Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кулябина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Богданов Михаил Степанович
Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно