Богданова Акулина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Акулина Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сементинова Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кулябина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Богдан Роман Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Степанович

Михайловка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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