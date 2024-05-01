Воробьева (Иванова) Антонида (Авдотья) Васильевна 01.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьева (Иванова) Антонида (Авдотья) Васильевна

Место рождения

Тара, Россия

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

01.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тара, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Евлампий Филиппович

Рождение ребёнка
12.12.1939

Дочь: Андрощук (Воробьева) Тамара Николаевна (Евлампиевна)

Отец ребёнка: Воробьев Евлампий Филиппович

Смерть
01.03.1987

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