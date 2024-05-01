Воробьева (Иванова) Антонида (Авдотья) Васильевна
Место рожденияТара, Россия
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти01.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Тара, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1939
Дочь: Андрощук (Воробьева) Тамара Николаевна (Евлампиевна)
Отец ребёнка: Воробьев Евлампий Филиппович
Смерть
01.03.1987