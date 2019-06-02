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Верещагина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1952

Дата смерти

02.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1952

Отец: Козлов Василий Иванович

Мать: Козлова Строганова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
25.04.1973

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.05.1978

Дочь: Иванова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1978

Дочь: Иванова Елена Александровна

Отец ребёнка: Верещагин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1988

Дочь: Буртовая (Новосельцева) Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Новосельцев Алексей Иванович

Смерть
02.06.2019

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