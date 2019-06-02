Верещагина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1952
Дата смерти02.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1952
Бракосочетание
25.04.1973
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1978
Дочь: Иванова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1978
Дочь: Иванова Елена Александровна
Отец ребёнка: Верещагин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1988
Дочь: Буртовая (Новосельцева) Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Новосельцев Алексей Иванович
Смерть
02.06.2019