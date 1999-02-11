Козлова Строганова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1925
Дата смерти11.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925
Рождение ребёнка
05.04.1950
Дочь: Болодурина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1952
Дочь: Верещагина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1953
Дочь: Толмачева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1965
Дочь: Зенько Марина Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович
Смерть
11.02.1999