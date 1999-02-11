Козлова Строганова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Строганова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1925

Дата смерти

11.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925

Отец: Строгонов Михаил Степанович

Мать: Строгонова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1950

Дочь: Болодурина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1952

Дочь: Верещагина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1953

Дочь: Толмачева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1965

Дочь: Зенько Марина Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванович

Смерть
11.02.1999
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