Фекла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1885
Дочь: София Васильева
Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1889
Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.12.1890
Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1900
Сын: Новиков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
18.04.1907
Сын: Новиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно