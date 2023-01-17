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Фекла Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1885

Дочь: София Васильева

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1889

Сын: Новиков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1890

Сын: Новиков Василий Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1900

Сын: Новиков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Новиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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