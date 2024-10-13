Ходов Мирон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ходов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Ходов Дмитрий 1 Миронович
Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Мироновна
Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Мынова (Ходова) Фекла Мироновна
Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
09.02.1868 ст.
Сын: Дмитрий 2 Миронович
Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна
Смерть
Неизвестно