Ходов Мирон Михайлович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходов Мирон Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ходов Михаил Иванович

Мать: Ходова Федора Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходова Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Ходов Дмитрий 1 Миронович

Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Мироновна

Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Мынова (Ходова) Фекла Мироновна

Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1868 ст.

Сын: Дмитрий 2 Миронович

Мать ребёнка: Ходова Зиновия Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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