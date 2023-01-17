Михайлина (Тиханова) Матрена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлина (Тиханова) Матрена Гаврилова

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Тиханов Гаврила Кириллов

Мать: Наталья Никитина

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1878

Сын: Михайлин Павел Иванов

Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Михайлин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.08.1891

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1895

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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