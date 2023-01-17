Михайлина (Тиханова) Матрена Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Тиханов Гаврила Кириллов
Мать: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
10.07.1876
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев
Рождение ребёнка
08.11.1878
Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев
Рождение ребёнка
16.08.1891
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев
Рождение ребёнка
26.03.1895
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Михайлин Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно