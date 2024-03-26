Бровкина Акулина Абакумова
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766 ст.
Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: (Бровкина) Марфа Ермолова
Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: (Бровкина) Варвара Ермолова
Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: (Бровкина) Наталья Ермолова
Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов
Смерть
Неизвестно