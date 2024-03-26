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Бровкина Акулина Абакумова

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Бровкин Моисей Ермолаев

Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: (Бровкина) Марфа Ермолова

Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: (Бровкина) Варвара Ермолова

Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Бровкин Степан Ермолов

Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Бровкина) Наталья Ермолова

Отец ребёнка: Бровкин Ермол Иванов

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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