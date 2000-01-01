Лебедева Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Тамара Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938

Отец: Манжосов Владимир

Мать: Манжосова Екатерина

Рождение ребёнка
?.09.1962

Сын: Лебедев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Лебедев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
?.09.1968

Сын: Лебедев Михаил Викторович

Отец ребёнка: Лебедев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Виктор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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