Лебедева Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938
Отец: Манжосов Владимир
Мать: Манжосова Екатерина
Рождение ребёнка
?.09.1962
Сын: Лебедев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Лебедев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
?.09.1968
Сын: Лебедев Михаил Викторович
Отец ребёнка: Лебедев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
05.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Виктор Сергеевич
Смерть
Неизвестно