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(Учай Кижеваткин) Егорович
(Учай Кижеваткин) Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
1761
Пол
Мужской
Отец
Егор Васильев
1710 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец:
Егор Васильев
Мать: не указана
Смерть
1761
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