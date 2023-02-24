(Учай Кижеваткин) Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Учай Кижеваткин) Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Егор Васильев

Мать: не указана

Смерть
1761
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