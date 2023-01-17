Еремеева Ульяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти29.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сударева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Еремеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мурина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Еремеев Иван Степанович
Халымово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1950
Отец ребёнка: Еремеев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1962