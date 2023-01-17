Еремеева Ульяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Ульяна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

29.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сударева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Еремеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мурина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Еремеев Иван Степанович

Халымово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1950

Сын: Еремеев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Иван Степанович

Смерть
29.05.1962
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