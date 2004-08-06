Магомедова Патимат Нурулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагомедова Патимат Нурулаевна

Магомедова Патимат Нурулаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1977

Отец: Алиев Нурула Нурудинович

Мать: Алиева Ашура Алиевна

Рождение ребёнка
06.08.2004

Сын: Магомедов Сагид Алиасхабович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2008

Сын: Магомедов Гаджимурад Алиасхабович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.2015

Сын: Магомедов Магомед Алиасхабович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close