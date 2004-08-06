Магомедова Патимат Нурулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1977
Отец: Алиев Нурула Нурудинович
Мать: Алиева Ашура Алиевна
Рождение ребёнка
06.08.2004
Сын: Магомедов Сагид Алиасхабович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2008
Сын: Магомедов Гаджимурад Алиасхабович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.2015
Сын: Магомедов Магомед Алиасхабович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности