Дорохова Домника Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ануфриева Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Ануфриев Емельян Авраамович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Ануфриева Василиса Емельяновна
Отец ребёнка: Ануфриев Емельян Авраамович
Смерть
Неизвестно