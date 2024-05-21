Дорохова Домника Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорохова Домника Степановна

Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Емельян Авраамович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ануфриева Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Ануфриев Емельян Авраамович

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Ануфриева Василиса Емельяновна

Отец ребёнка: Ануфриев Емельян Авраамович

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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