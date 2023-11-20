Матрона Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Сильвестров

Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров

Новопавловское, Ростовский уезд, Ярославская губерния
Смерть
Неизвестно

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