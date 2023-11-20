Матрона Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Сильвестров
Смерть
Неизвестно