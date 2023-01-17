Ларина (Тихонова?) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно