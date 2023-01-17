Ларина (Тихонова?) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Тихонова?) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.

Сын: Ларин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1914 ст.

Сын: Ларин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ларин Василий Григорьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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