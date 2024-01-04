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Федор Емельянович

Место рождения

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Емельян Абрамович

Мать: Анна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маланья Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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