Федор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Емельян Абрамович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маланья Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна
Смерть
Неизвестно