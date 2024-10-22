Скалочкин Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скалочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Скалочкина Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Скалочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1845
Мать ребёнка: Скалочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1851 ст.
Дочь: Скалочкина Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Скалочкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно