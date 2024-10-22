Скалочкин Федор Петрович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скалочкин Федор Петрович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Скалочкин Петр Алексеевич

Мать: Скалочкина Феодосья Афанасьевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Скалочкина Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Скалочкина Анна Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.10.1845

Сын: Скалочкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Скалочкина Анна Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.12.1851 ст.

Дочь: Скалочкина Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Скалочкина Анна Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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