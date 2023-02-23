Ляхова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхова Зоя Ивановна

Ляхова Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

06.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Зотович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ляхов (однодворец) Кузьма Зотович

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич

Смерть
06.07.1870
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close