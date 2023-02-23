Ляхова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти06.07.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Зотович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ляхов (однодворец) Кузьма Зотович
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1870