Уколова (Савинкова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения29.07.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1847 ст.
Отец: Савинков Павел Кононович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1866 ст.
Муж: не указан
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.99.Л.36об-37 жених Пётр,18, сын Фёдора Фёдоровича Уколова, поручители: Уколовы, Кирилл Лукич Савинков и Иван Константинович Савинков
Смерть
Неизвестно