Уколова (Савинкова) Прасковья Павловна 29.07.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Уколова (Савинкова) Прасковья Павловна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

29.07.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1847 ст.

Отец: Савинков Павел Кононович

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.01.1866 ст.

Муж: не указан

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.99.Л.36об-37 жених Пётр,18, сын Фёдора Фёдоровича Уколова, поручители: Уколовы, Кирилл Лукич Савинков и Иван Константинович Савинков
Смерть
Неизвестно

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