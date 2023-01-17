Софьина (Кузнецова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьина (Кузнецова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1892 ст.

Муж: Софьин Василий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.

Дочь: Софьина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Сын: Софьин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.

Сын: Софьин Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Сын: Софьин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1911 ст.

Сын: Софьин Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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