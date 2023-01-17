Софьина (Кузнецова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1892 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.
Дочь: Софьина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Сын: Софьин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1911 ст.
Сын: Софьин Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Софьин Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно