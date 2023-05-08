Масалыкин Ефим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасалыкин Ефим Егорович

Масалыкин Ефим Егорович

Место рождения

Воронежская губ., Коротоякский уезд, с. Покровское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масалыкина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Призыв на военную службу
Неизвестно
рядовой 79-ой хлебопекарни
Лечение в госпитале
16.04.1916
Верхнеднепровский городской лазарет
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.