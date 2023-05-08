Масалыкин Ефим Егорович
Место рожденияВоронежская губ., Коротоякский уезд, с. Покровское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масалыкина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
Неизвестно
рядовой 79-ой хлебопекарни
Лечение в госпитале
16.04.1916
Верхнеднепровский городской лазарет
Смерть
Неизвестно