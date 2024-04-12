Адамовская (Щолокова) Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Щолоков Михаил Андреевич
Бракосочетание
06.02.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.
Сын: Адамовский Николай Маркович
Отец ребёнка: Адамовский Марк Лаврентьевич
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно