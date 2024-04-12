Адамовская (Щолокова) Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамовская (Щолокова) Степанида Михайловна

Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Щолоков Михаил Андреевич

Мать: не указана

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1889 ст.

Муж: Адамовский Марк Лаврентьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.

Сын: Адамовский Николай Маркович

Отец ребёнка: Адамовский Марк Лаврентьевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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