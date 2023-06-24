Касимов Фанис Фархатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.2010
Дочь: Касимова Эвелина Фанисовна
Мать ребёнка: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна
Рождение ребёнка
04.06.2018
Мать ребёнка: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна