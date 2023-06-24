Касимов Фанис Фархатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасимов Фанис Фархатович

Касимов Фанис Фархатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна

Рождение ребёнка
18.02.2010

Дочь: Касимова Эвелина Фанисовна

Мать ребёнка: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна

Рождение ребёнка
04.06.2018

Сын: Касимов Данис Фанисович

Мать ребёнка: Касимова (Амашева) Эльвира Хамитовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.