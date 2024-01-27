(Susoeff) Vera John
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Рождение ребёнка
01.12.1949
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
13.09.1953
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
11.06.1962
San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно