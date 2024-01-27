(Susoeff) Vera John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Susoeff) Vera John

(Susoeff) Vera John

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: Сысоев Susoeff Иван John Лукьянович Lukianovich

Мать: Mary Fred Andrew

Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pierucci Joseph Ralph

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
13.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pierucci Joseph Ralph

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
11.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pierucci Joseph Ralph

San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pierucci Joseph Ralph

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close