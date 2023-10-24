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Zavatskaya Taisa
Zavatskaya Taisa
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Пол
Женский
Отец
Barkovski Tikhon
1944 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
az
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Barkovski Tikhon
Мать: не указана
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