Ананьина (Попова) Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Попова) Федора Васильевна

Место рождения

Панозеро, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Панозеро, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Ананьин Дмитрий Михайлович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1882

Дочь: Ананьина Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1885

Дочь: Ананьина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1887

Дочь: Ананьина Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1889

Сын: Ананьин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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