Ананьина (Попова) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
12.02.1878
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
20.11.1882
Дочь: Ананьина Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1885
Дочь: Ананьина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1887
Дочь: Ананьина Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1889
Сын: Ананьин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Ананьин Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно