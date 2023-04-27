Gorayski z Goraja h. Korczak Piotr Iwanowicz
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1320
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1320
Отец: z Goraja h.Korczak Iwonia Iwan
Мать: Gorayska n
Работа или профессия
Неизвестно
Wojewoda Żydaczów, wojski żydaczowski 1360 r., wojewoda Żydaczów
Бракосочетание
Около 1340
Жена: Gorayska Nieznana
Рождение ребёнка
Около 1350
Сын: Gorayski z Goraja h.Korczak Jan Iwo
Мать ребёнка: Gorayska Nieznana