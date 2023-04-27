Gorayski z Goraja h. Korczak Piotr Iwanowicz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorayski z Goraja h. Korczak Piotr Iwanowicz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1320

Пол

Мужской

Отец

Около 1290 г.р.

Мать

Жена

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1320

Отец: z Goraja h.Korczak Iwonia Iwan

Мать: Gorayska n

Работа или профессия
Неизвестно
Wojewoda Żydaczów, wojski żydaczowski 1360 r., wojewoda Żydaczów
Бракосочетание
Около 1340

Жена: Gorayska Nieznana

Рождение ребёнка
Около 1350

Сын: Gorayski z Goraja h.Korczak Jan Iwo

Мать ребёнка: Gorayska Nieznana

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