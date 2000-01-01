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Мамаев Григорий Емельянович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

23.01.1883

Дата смерти

18.06.1883

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883

Отец: Мамаев Емельян Андреевич

Мать: Мамаева Матрона Ивановна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
18.06.1883
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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