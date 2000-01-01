Мамаев Григорий Емельянович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения23.01.1883
Дата смерти18.06.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883
Отец: Мамаев Емельян Андреевич
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
18.06.1883
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)