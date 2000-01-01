Eidemann Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eidemann Marri

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Место рождения

Riga

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

1854 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Riga
Рождение ребёнка
1854

Сын: Eidemann Jacob

Отец ребёнка: Eidemann Jacob

Smilten
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Eidemann Anna

Отец ребёнка: Eidemann Jacob

Smilten
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eidemann Jacob

Смерть
Неизвестно
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