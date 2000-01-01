Eidemann Marri
Место рожденияRiga
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Riga
Рождение ребёнка
1854
Сын: Eidemann Jacob
Отец ребёнка: Eidemann Jacob
Smilten
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Eidemann Anna
Отец ребёнка: Eidemann Jacob
Smilten
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Eidemann Jacob
Смерть
Неизвестно