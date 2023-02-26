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Федосеенков Фёдор Климентиев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1914

Дата смерти

22.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914

Отец: Федосеенков Климент Андреев

Мать: Федосеенкова Варвара (Львова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1914
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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