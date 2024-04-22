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Ольга Тихонова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №19 Сельца Хотебцова крестьянин Тихон Кириллов и законная жена его Ксения (Иванова); оба они вероисповедания православного (запись на полях: 23.03.39г.)
Крещение
01.07.1884 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Иван Кириллов и того ж сельца крестьянина Федота Артемьева жена Агафия Таинство крещения совершал: Приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Тре... Показать все
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Баранов Федор Егоров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Сельца Хотебцова, крестьянина Георгия Никитина сын Феодор Егоров, православного вероисповедания, первым браком, 21 год и прихода нашего, того же сельца Хотебцова, крестьянская дочь Ольга Ти... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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