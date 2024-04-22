Ольга Тихонова
Место рождения
Дата рождения01.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
01.07.1884 ст.
Запись №19 Сельца Хотебцова крестьянин Тихон Кириллов и законная жена его Ксения (Иванова); оба они вероисповедания православного (запись на полях: 23.03.39г.)
Крещение
01.07.1884 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Иван Кириллов и того ж сельца крестьянина Федота Артемьева жена Агафия Таинство крещения совершал: Приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Тре... Показать все
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Муж: Баранов Федор Егоров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Сельца Хотебцова, крестьянина Георгия Никитина сын Феодор Егоров, православного вероисповедания, первым браком, 21 год и прихода нашего, того же сельца Хотебцова, крестьянская дочь Ольга Ти... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно